يحظى سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 7/7/2020 على اهتمام عدد كبير من الأتراك في ظل تدهور العملات الورقية.

ويتصدر سعر الذهب محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي نظرًا لأهمية الذهب في تركيا.

ويهتم المستثمرون بشكل كبير في أسعار الذهب اضافة إلى المقبلين على الزواج نظرًا لأن الذهب يعتبر من اهم اكسسوارات المرأة خلال حفل زفافها.

ووفقًا لمتابعة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لأسعار الذهب في تركيا فإن الأسعار ارتفعت قليلًا عن اليوم السابق.

حيث ارتفع سعر اوقية الذهب اليوم الثلاثاء عن يوم أمس الاثنين بنحو 0.09577 ليرة تركية أي بنسبة تغير تقدر بـ 0.79 %

سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 7/7/2020