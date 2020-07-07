3طائرات أمريكية لفرنسا من نوع "هوك آي" !

وافقت الولايات المتّحدة أمس الاثنين 6/7/2020 على بيع فرنسا ثلاث طائرات "هوك آي" للإنذار المبكر من طراز "هوك آي" من الجيل الجديد، في صفقة تقدّر قيمتها بملياري دولار.

وبينت الخارجية الامريكية ان "هذه الصفقة ستساعد فرنسا على مجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية"، مذكّرة بأنّ القوات الفرنسية لديها أصلاً ثلاث طائرات من الطراز نفسه لكن من الجيل السابق "إي-2 سي هوك آي"، وهو أمر من شأنه أن يسهّل اندماج الطائرات الجديدة، وهي من طراز "إي-2 دي هوك آي" في الأسراب الجوية الفرنسية.

وبشأن مميزات الطائرات فهي من طراز "إي-2 دي هوك آي" هو نسخّة محسّنة من طراز "إي-2 سي هوك آي"، ومن أبرز ما تمتاز به النسخة الجديدة عن سابقتها هو قدرة الطائرة على التزوّد بالوقود في الجو والكفاءة العالية التي يتمتّع بها رادارها.