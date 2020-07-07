أول دولة في العالم تفرض اغلاق كامل في الموجة الثانية من كورونا؟

فرض فيروس كورونا (كوفيد-19) حظر جزئي على جميع دول العالم لا سيما بعدما أدى إلى وفاة 540,836 واصابة 11,747,381، فيما أدى إلى اغلاق كامل لبعض الدول في الموجة الأولى من الفيروس.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من فيروس كورونا عادت الحياة الطبيعية للعديد من دول العالم، ومع بدء الموجة الثانية الأشد شراسة لفيروس كورونا قررت دولة كازاخستان اغلاق البلاد بشكل كامل بعد ارتفاع مفاجئ لعدد المصابين.

يُشار إلى أن كازخستان قررت في وقت سابق اعادة الحياة الطبيعية إلى أرجاء البلاد، حتى عاد فيروس كورونا المستجد بموجة ثانية أشد شراسة، وارتفع عدد المصابين من العشرات إلى الآلاف.

وأضحت كازاخستان الدولة الوحيدة في العالم التي أعادت أمس "الأحد" فرض تدبير الإغلاق الكامل في جميع أرجائها، بعدما أدى تخفيف التدابير الاحترازية في منتصف مايو الماضي إلى محو نجاحها السابق في احتواء تفشي وباء فايروس كورونا الجديد.

وكان قد بدا أن هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وتجاورها روسيا من الشمال والغرب، والصين من الشرق، نجحت في تقليص انتشار الفايروس من خلال إغلاق استمر شهرين.

وانتهز الكازاخستانيون (18 مليوناً) فرصة رفع القيود لمعاودة زياراتهم العائلية، وإقامة حفلات الزواج الحاشدة؛ على رغم أن السلطات تحظر أي تجمع يزيد على 100 شخص.

كما قامت الحكومة بفتح النقاط الحدودية لتسهيل إجراءات السفر مع دول الجوار.

وفجأة قفز عدد الإصابات في كازاخستان إلى 47.171 إصابة.

وأضحت مستشفيات البلاد تعمل بطاقتها القصوى الضئيلة أصلاً.

واضطرت السلطات إلى فرض قيود مجدداً على السفر، وتقليص ساعات عمل وسائل النقل العام، وإغلاق المتاجر التي تبيع سلعاً غير ضرورية.