الدكتور شيحة: 388 حالة نشطة في القدس وضواحيها 6 حالات منها تتلقى العلاج

أكد الدكتور خالد شيحة مدير الطب الوبائي في القدس اليوم الثلاثاء 7/7/2020، عن وجود 388 حالة مصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة وضواحيها منها 270 حالة نشطة مصابة بكورونا في مدينة القدس، و118 حالة نشطة في ضواحي القدس جنوب شرق القدس "ابو ديس والعيزرية" .

وبشأن الحالات التي تتلقى العلاج وتحت اجهزة التنفس ، قال الدكتور شيحة خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم"، عن وجود 4 حالات في مستشفى اوفي شافيز ولديهم اعراض ضيق التنفس ، بالإضافة الى وجود حالتين تعاني من امراض مزمنة "غسل الكلى " مرتين اسبوعياً .

موضحاً ان باقي المصابين لا تعاني من اية أعراض ، مؤكداً ان الخارطة الوبائية في القدس تؤكد ان الاصابات جاءت نتيجة المخالطة الاعراس والمناسبات الاجتماعية .