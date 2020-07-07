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مداهمات واسعة لمنازل المواطنين واعتقالات طالت عدداً من الشبان في الضفة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:19 - 07 يوليو 2020
مداهمات مداهمات
تقارير
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شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 7/7/2020، حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في مدن الضفة وسط حملة اعتقالات في صفوف الشبان من مناطق متفرقة في الضفة.

مصادر محلية قالت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي شحاده و محمد بهنجاوي من سكان مخيم بلاطة على حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.

واعتقلت الشاب مصعب عبد السلام عواد من قرية عورتا جنوبي نابلس وهو طالب جامعي.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في طولكرم وعنبتا طالت كل من : مثنى المصري واسلامبولي بدير ونور ياسين وعبد الرحمن صبحه وحسن جملة ومحمود أبو زينة ومجد الهمشري.

واعتقلت قوة خاصة إسرائيلية موسى نصر زهران من بيته في بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله.

واعتقلت بلال الجابر ومحمد عناية وعدي حنيني من قلقيلية.

 

 

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