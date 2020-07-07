ارتفاع طفيف للدولار اليوم الثلاثاء 7/7/2020-وارتفاع الدينار الأردني

يشهد سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 7/7/2020، ارتفاع طفيف مقابل الشيقل "الاسرائيلي" بعد انخفاض كبير منذ عدة ايام في ظل ارتفاع بسيط لأسعار الذهب عالمياً .

الموجه الثانية لـ"كورونا" أدت لانخفاض اسعار الدولار والعملات مقابل الشيقل خلال الاسبوع الماضي وبداية الجاري .

وفي هذه المقالة سننشر لكن أسعار الدولار الأمريكي والدينار الأردني والجنيه المصري واليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي.

الدولار الامريكي مقابل الشيقل : 3.45

الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.87

اليورو الاوروبي مقابل الشيقل: 3.90

الجنيه المصري مقابل الشيقل :0.21

وفيما يلي ننشر لكم سعر الصرف في المصارف من حيث البيع والشراء اليوم الثلاثاء7/7/2020:



