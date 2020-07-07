حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7/7/2020: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7/7/2020 ارتفعًا طفيفًا على درجات الحرارة فيما يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية.

وأشارت دائرة الارصاد الفلسطينية إلى أن الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت أن الجو سيكون الليلة غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتوقعت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة المقبل، سيكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.