اغتيال خبير أمني في العاصمة العراقية بغداد

قُتل خبير أمني بارز و باحث في شؤون الجماعات المسلحة اليوم الاثنين، بعدما أطلق مسلحون النار نحوه شرق العاصمة العراقية بغداد.

و أكدت مصادر امنية و اعلامية اغتيال الخبير الأمني البارز والباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، على يد مسلحين مجهولين شرقي العاصمة بغداد.

وأوضحت أن مسلحين يستقلون 3 دراجات نارية حاصروا الهاشمي بالقرب من أسواق الخمائل في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن إصابته بجروح خطرة نقل على أثرها إلى مستشفى "ابن النفيس".

وأضافت: "إن الهاشمي لقي مصرعه متأثرا بإصابته في المستشفى، وسط صدمة واستياء بين زملائه وأصدقائه".

و كتب الهاشمي في آخر منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أكثر الشباب الذين يطبلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون"، مضيفا: "لا يعرفون شيئا لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل. وإنما أنفسهم يظلِمون".