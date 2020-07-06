The Boy يعرض لأول مرة.. أسرار الدمية المخيفة على mbc 2

تصدر فيلم الرعب والإثارة والتشويق The boy، قائمة التريند الأكثر بحثًا عبر "جوجل"، بعد إعلان mbc2 عن موعد عرضه الأول عبر شاشتها.

و يعرض فيلم الرعب The boy، مساء اليوم الاثنين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والثانية صباحًا بتوقي السعودية.

و تدور أحداث The boy، عندما تقرر السيدة الشابة "جريتا" الحصول على وظيفة كمربية في إحدى القرى الإنجليزية النائية، لكنها تكتشف أن الطفل البالغ من العمر 8 سنوات الذي من المفترض أن تكون جليسته هو عبارة عن دمية بالحجم الطبيعي، وذلك كوسيلة تعويض عن فقدان الابن منذ 20 عامًا، وبسبب خرق "جريتا" لبعض القواعد الصارمة، تظن أن الدمية حية.

ويشار في بطولة الفيلم كل من: كريستوفر كونفيري، أوين يومان، كيتي هولمز، رالف إنيسون، ومن إنتاج شركة STX Entertainment، وإخراج وليام برينت بيل، وتأليف ستايسي مينير.

وتردد قناة mbc2: هو 11938، الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.