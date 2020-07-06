وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي المصري الفريق محمد العصار

أعلنت مصر اليوم الاثنين وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض.

و قالت الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذى وافته المنية اليوم".

و أوضحت أن الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائما في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في 26 يونيو/ حزيران، قرارا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

و ولد محمد العصار في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي.