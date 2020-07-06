الطواقم الطبية تنقذ جنينا لمريضة بكورونا بمستشفى الخليل الحكومي

تمكنت الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي "عالية" ، مساء اليوم الاثنين، من انقاذ حياة مريض لمريضة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إن مريضة (23 عاما) أُدخلت إلى قسم العزل بمستشفى الخليل الحكومي، حيث تم إجراء تخطيط للجنين وتبين وجود ضعف في نبض القلب، ما استدعى الطواقم الطبية إلى إدخال الأم بشكل مستعجل إلى غرف العمليات المخصصة لمرضى كورونا لإجراء عملية ولادة قيصرية.

وتابعت الوزارة أن الأم بصحة جيدة وطفلتها كذلك، وستغادران المستشفى بعد الاطمئنان الكامل على صحتهما.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص جزء من مستشفى الخليل الحكومي للتدخلات الطبية والجراحية لمرضى كورونا، حيث جرى تجهيزه والبدء بالعمل داخله، دون أي اختلاط مع بقية أقسام المستشفى وبدرجة أمان عالية.

وقال جد الطفلة يحيى غنام إن ما تبذله الطواقم الطبية مفخرة لكل فلسطيني، فهم يعرضون حياتهم للخطر، ويبتعدون عن أطفالهم وعوائلهم لخدمة أطفالنا وعوائلنا.

وتابع "كنت مصابا بفيروس كورونا، وبالأمس أخبرني الأطباء أنني تعافيت منه، لكن زوجة ابني لا تزال مصابة، وقد أنجبت طفلتها التي سنسميها (هناء) ولا تزال تتلقى العلاج في مستشفى الخليل الحكومي"