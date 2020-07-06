رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441 ، قامت السلطات السعودية باتخاذ بعض الإجراءات الهامة والتدابير من أجل عدم الإصابة بالفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال قيام الحجاج الداخلي أي من داخل السعودية بالحج لهذا العام 1441، وذلك أطلقت السعودية خدمة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1441 ، من حجز مقعداً بكل سهولة، ومن خل هذا التقرير ننشر لحضراتكم رابط التقديم وبعض التفاصيل الأخرى الهامة.

شروط الحج 2020

أن يكون الحج قاصر على من هم دون الـ65 عاماً ومنع كافة من يعانون أمراض مزمنة.

فحص طبي سابق قبل وصول المشاعر المقدسة.

عزل منزلي لاحق لأداء المناسك بخلاف متابعة الحجيج أثناء أداء الفريضة

كل شخص متقدم لأداء فريضة الحج سيتقدم للقيام بأعمال المسح والفحص للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

أن يكون الشخص المتقدم لأداء مناسك الحج لائق صحيًا وجسديًا وخالي من أي أمراض مزمنة.

الأولوية للحج للذين يعملون في قطاعات الأمن في المملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم علي الحج 2020

1. الدخول على بوابة وزارة الحج والعمرة الالكترونية، من خلال هذا الرابط بالأسفل.

2. تسجيل الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

3. اختار قائمة حجز الخدمات ثم قم باختيار طلب حجز.

4. اختيار عدد الحجاج والمدينة، ثم اختيار برنامج الحج.

5. قم بتصفح البرامج المتاحة ثم قم باختيار أحدها.

6. الان جاء وقت تسجيل الدخول إلى هويات الحجاج وتواريخ الميلاد.

7. وأخيرا قم بتسديد المبلغ المطلوب عن طريق وسيلة السداد المتاحة

المستندات والأوراق المطلوبة عند الفوز

١- جواز اﻟﺴﻔﺮ أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ أو أي ﻣﺴﺘﻨﺪ إﺛﺒات ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.

٢- ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪي ﻟﻤﻦ ھﻢ ﻓﻰ ﺳﻦ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ.

3- ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ ذﻟﻚ.

4- 12 ﺻﻮرة ﺷﻤﺴﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻣﻘﺎس 6×4.

خدمات الحج 2020

توفير إمكانية الدفع الإلكتروني لجميع الفواتير الخاصة بشراء الخدمات.

إمكانية شراء الهدي والأضاحي التي يقوم بذبحها الحجاج أثناء مناسك الحج.

توفير حجز البرامج المختارة، وتكون هذه البرامج حسب إرادة الشخص الذي سيقوم بأداء مناسك الحج.

توفير خدمة الدعم وتلقي البلاغات والشكاوي من جميع مواطني المملكة العربية العسودية والحجاج.

إتاحة خدمة إلغاء جميع الحجوزان وإسترجاع المبلغ المدفوع إلكترونياً.

خدمة إختيار خمس برامج مفضلة يقوم بإختيارها الحجاج في المملكة العربية السعودية.

العمل على تحديد المواقع الخاصة بالمخيمات والتي تتميز بالمشاعر المقدسة.

إمكانية الإستفادة والحصول من تصاري الحج الشاملة والتي تساعد على التكامل الإجتماعي مع وزارة الداخلية السعودية.

خدمة إستطلاع الرأي الخاص بالحجاج داخل المملكة ورأيهم عن الخدمات الجديدة والمقدمة في الحج.

إتاحة خدمة الحضانات والروضات التي تكون في الماسم المختلفة في أوقات الحج، وتأتي هذه الروضات بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة في السعودية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441