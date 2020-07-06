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الصحة الاردنية: تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:16 - 06 يوليو 2020
كورونا كورونا
تقارير
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أعلنت الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة.

و بحسب وزارة الصحة الأردنية، فقد توزعت الإصابات بحسب موجز وزارة الصحة إلى حالتين بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، (من السعوديّة)، وحالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1167) حالة.

وأوضحت الصحة الأردنية أن (15) حالة شفاء سجلت اليوم، ويوجد (14) حالة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة من مستشفى الملكة علياء.

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