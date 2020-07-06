مزارعو غزة يستعدون لموسم الأضاحي رغم كورونا .. طالع الاسعار

يستعد مزارعو قطاع غزة على قدمٍ وساق لاستقبال موسم الاضاحي (2020م – 1441ه) رغم ما تشهده الأراضي الفلسطينية لا سيما في الضفة المحتلة من تفشي فيروس كورونا القاتل، إضافة إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يبدأ عيد الاضحى المبارك بتاريخ 31/7 يوليو أو 1/8 اغسطس المقبل ويستعد مزارعو القطاع لاستقبال الموسم بشراء الأضاحي وتجهيز المذابح بشكل جيد بما يتناسب مع ما هو مطلوب من اجراءات وقائية من وزارة الصحة ووزارة الزراعة.

المزارع الفلسطيني سامي البطنيجي أكد لـ"فلسطين اليوم" أنه يستعد لموسم الاضاحي هذا العام بالشكل المطلوب لافتًا إلى أن استعداده هذا العام يشبه تمامًا استعداداته للموسم الماضي.

وأشار إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) أثر بشكل عام على الوضع الفلسطيني المتدهور أصلًا، لكن بحمد الله لا يوجد في القطاع أي مرض من هذا القبيل، ورغم عدم وجود كورونا إلا أننا نستعد وفق اجراءات احترازية خشية من هذا الوباء القاتل.

اسعار الاضاحي في غزة 2020

وحول الأسعار أشار البطنيجي إلى أن الاسعار لا تختلف كثيرًا عن الموسم الماضي وعدد البطنيجي الأسعار على النحو التالي:

عجول الليموزين 18شيكل للكيلو الواحد

الهولندي 15 شيكل للكيلو الواحد

الشراري 18 شيكل للكيلو الواحد

الماعز 5 دنانير للكيلو الواحد

الخراف 4 دنانير للكيلو الواحد

يشار الى أن قطاع غزة استهلك في العام الماضي ما يقارب 12 ألف راس من العجول والأبقار بينما استهلك حوالي 15 ألف رأس من الأغنام والماعز و80 رأس من الجمال.