الاشقر يحمل الاحتلال المسؤولية عن تدهور صحة الاسير الغرابلي

أفاد رياض الاشقر، الناطق الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الاسرى أنه حتى اللحظة لا تأكيد على استشهاد الأسير "سعدى خليل الغرابلى" (75 عاما)، 75 عاماً من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة .

و اشار الاشقر في تصريح له ان الاسير يقبع في مستشفى كابلان بالداخل المحتل في وضع صحى خطير، في العناية المركزة، لافتاً الى أن الاسير يعانى من العديد من الامراض المزمنة وفى مقدمتها ارتفاع السكر وضغط الدم، و تراجعت صحته في الآونة الاخيرة وظهرت اورام لا يعرف طبيعتها في البروستاتا والمسالك البولية، تسبب له آلام شديدة وكان يصرخ من شدة الألم ولا يستطيع النوم .

و أوضح أن الاحتلال رفض عرضه على طبيب مختص لمعرفة طبيعة الورم الذى عانى منه في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن الاحتلال نقل الاسير قبل ايام وليس اليوم الى المستشفى في حالة حرجة.

و حمل الاشقر الاحتلال المسئولية عن تدهور صحة الأسير الغرابلى لحد الخطورة او استشهاده لا سمح الله لاحقاً، مطالباً المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لانقاذ حياة الاسير الغرابلى قبل فوات الاوان .