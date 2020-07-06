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فيديو رنوش تعذب الحيوانات.. كيف تعامل معها نشطاء منصات التواصل؟

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 18:29 - 06 يوليو 2020
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تقارير
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تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي فيديو رنوش تعذب الحيوانات مما اثار حالة من الغضب والتهجم على الفتاة بشكل كبير جدًا.

وحظي الفيديو على اهتمام عدد كبير جدًا من النشطاء الذين انهالوا بالشتيمة على الفتاة والتي أطلق عليها اسم رنوش.

ويظهر في مقطع الفيديو الفتاة رنوش وهي تقوم بإلقاء زوجين من القرود داخل بركة سباحة في مشهد محزن ومؤلم.

 

فيديو رنوش تعذب الحيوانات

يحاول القرد الخروج من بركة السباحة وعندما يصل إلى حافة البركة تقوم الفتاة رنوش بإلقائه مرة أخرى وهي تبتسم وتضحك على مشهد تعذيب القرد.

ونظرًا لصعوبة المشهد والموقف دشن النشطاء هاشتاق رنوش تعذب الحيوانات مستعينين بأكثر من مقطع فيديو لها نشرتهن في أوقات سابقة.

وطالب عدد كبير من النشطاء محاسبة رنوش على ما تفعله بالحيوانات بهذا الشكل المستهجن من كل الأعراف الانسانية.

وعلقت الناشطة مارام بالقول:

  • تعذيب الحيوانات بدم بارد اوعلى اساس تلعب معاهم يدل على أشياء كثير خطيرة اتمنى الكل يستوعب انه مو مزح او استهبال او حتى غلطت هذي لازم تتعالج والحيوانات تنشال من يدها وتصير للبتني الله يكسر يد كل احد يعذب مخلوق اضعف منه من باب الطقطقه والمزح

 

 

 

 

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