مجلس الوزراء: الاعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة السبت المقبل

أكد مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم د. محمد عواد أنه سيتم الاعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، التوجيهي 2020، يوم السبت المقبل 11/7/2020.

من جهته عرض وزير التربية والتعليم خلال جلسة الحكومة الاسبوعية خطة الوزارة واستعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، حيث صادق مجلس الوزراءعلى مقترح الوزارة بتبني نموذج التعليم المدمج في للعام الدراسي 2020 / 2021، وذلك في إطار بروتوكول صحي معتمد يوفر استحقاقات السلامة والوقاية لطلبتنا وللأسرة التربوية، كما أكد المجلس على ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل ضمان جودة وعدالة النموذج المقترح.

كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وزارية لدعم وإسناد خطة وزارة التربية للعودة للمدارس، وذلك استلهاما للنجاح المميز الذي تمخض عنه الجهد الحكومي المشترك في تنظيم امتحان الثانوية العامة في ظل المشهد الكوروني، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان يوم السبت المقبل داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن أية مظاهر من شأنها أن تخل بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء، وذلك حرصا على سلامة المجتمع وسط الارتفاع المضطرد في أعداد الإصابات.

كما ثمن المجلس جهود الوزارة في تبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة وجهودها كذلك في تبادل الخبرات مع وزارات التربية والتعليم في الدول العربية الشقيقة.