يبحث عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة عن رابط فحص اسماء الدفعة الثانية من وقفة عز للاستفادة من الصندوق في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا القاتل.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أكدت أنها تُحضر البيانات المطلوبة للمستفيدين لبدء عملية الصرف للدفعة الثانية من الصندوق.

مدير عام التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أيمن صوالحة، أكد أن الوزارة تحضر بيانات الدفعة الثانية للمستفيدين من "وقفة عز" والذي يقدر عددهم حوالي 12 ألف أسرة متضررة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في فلسطين.

وكان المسؤولون عن صندوق وقفة عز صرفت يوم الأحد ١٣/٦/٢٠٢٠ مبلغ ٥٠٠ شيكل للدفعة الأولى من المستفيدين من الصندوق المخصص للمتضررين من جائحة كورونا.

رابط فحص اسماء الدفعة الثانية من وقفة عز

ويقدر عدد المستفيدين من الدفعة الأولى نحو ١٨ ألف عائلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر صندوق "وقفة عز".

رئيس الصندوق طلال ناصر الدين أشار إلى إلى وجود ثلاثة أهداف للصندوق وهي صرف مبالغ مالية لـ 12 ألف أسرة متبقية، وكذلك ملف الجمعيات الخيرية في كافة انحاء الوطن، وأخيرا مساعدة وزارة الصحة بمبلغ يقدر بـ 12 مليون شيكل من خلال عطاءات لشراء الأدوية.

وتوقع ناصر الدين أن تنتهي أعمال الصندوق نهاية الشهر الجاري، بعد توزيع مساعدات على مخيمات لبنان وسوريا بمبلغ يقدر بـ 2 مليون شيكل.

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