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سعر الذهب في السودان اليوم 6-7-2020

  • فلسطين اليوم - الخرطوم
  • 17:44 - 06 يوليو 2020
سعر الذهب في السودان اليوم سعر الذهب في السودان اليوم
تقارير
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يحظى سعر الذهب في السودان اليوم 6-7-2020 على اهتمام كبير من قبل السودانيين بصفة عامة والمقبلين على الزواج بشكل خاص.

وحازت اسعار الذهب في السودان على اهتمام عالي حتى أنها تصدرت محركات البحث في السودان ولا سيما في الخرطوم.

ويعتبر الذهب من العملة النادرة التي بدأ الناس لا سيما المستثمرون البحث عن اسعارها في ظل الأزمات المتواصلة بالعملات الأجنبية.

وجاء سعر الذهب في السودان اليوم 6-7-2020 على النحو التالي:-

 

سعر الذهب في السودان اليوم

الكمية ووحدة الذهب

اسعار الذهب بالجنيه السوداني (SDG)

اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD

أوقية الذهب

98,650.19

1,783.10

تولا الذهب

36,994.75

668.68

جرام الذهب عيار 24

3,172.03

57.33

جرام الذهب عيار 22

2,907.70

52.56

جرام الذهب عيار 21

2,775.53

50.17

جرام الذهب عيار 18    

2,379.02

43.00

جرام الذهب عيار 14

1,850.35

33.45

جرام الذهب عيار 12

1,586.02

28.67

جرام الذهب عيار 10

1,321.68

23.89

 

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