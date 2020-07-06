سعر الذهب اليوم في تركيا (بالليرة التركية) 6-7-2020

يحظى سعر الذهب اليوم في تركيا (بالليرة التركية) على اهتمام كبير جدًا من قبل الاتراك بصفة عامة والمقبلين على الزواج بشكل خاص.

وحازت اسعار الذهب في تركيا على اهتمام عالي من قبل الاتراك حتى أنها تصدرت محركات البحث في تركيا ولا سيما في اسطنبول.

ويعتبر الذهب من العملة النادرة التي بدأ الناس لا سيما المستثمرون البحث عن اسعارها في ظل الأزمات المتواصلة بالعملات الأجنبية كالدولار الأمريكي أو الليرة السورية أو الليرة اللبنانية أو الليرة التركية أو الدينار الأردني أو اليورو أو غيره من العملات الاخرى.

وجاء سعر الذهب اليوم في تركيا (بالليرة التركية) على النحو التالي:-

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير

أوقية الذهب 12,240.15 12,183.74 0.46 %

جرام الذهب عيار 24 393.57 391.76

جرام الذهب عيار 22 360.75 359.08

جرام الذهب عيار 21 344.31 342.72

جرام الذهب عيار 18 295.09 293.73

جرام الذهب عيار 14 229.65 228.59