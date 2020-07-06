تفاصيل صرف الدفعة الثانية من وقفة عز

أكد مدير عام التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية برام الله أيمن صوالحة، أن الوزارة تستعد لصرف الدفعة الثانية من وقفة عز.

وأوضح صوالحة وفقًا لوسائل الاعلام فإن الوزارة تحضر بيانات الدفعة الثانية للمستفيدين من "وقفة عز" والذي يقدر عددهم حوالي 12 ألف أسرة متضررة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في فلسطين.

الدفعة الثانية من وقفة عز

يُشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله أعلنت يوم الأحد ١٣/٦/٢٠٢٠ صرف مبلغ ٥٠٠ شيكل لنحو ١٨ ألف عائلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر صندوق "وقفة عز".

وكان رئيس الصندوق طلال ناصر الدين قال في وقت سابق قبل صرف الدفعة الأولى: "إن الصندوق انتهى من صرف المبالغ المالية للعمال الفلسطينيين، وبدأ بصرف المساعدات للأسر الفقيرة، حيث سيتم الصرف اليوم لـ 18 ألف أسرة، فيما يتبقى 12 ألف أسرة سيتم الصرف لها قريبا.

وأشار إلى وجود ثلاثة أهداف للصندوق وهي صرف مبالغ مالية لـ 12 ألف أسرة متبقية، وكذلك ملف الجمعيات الخيرية في كافة انحاء الوطن، وأخيرا مساعدة وزارة الصحة بمبلغ يقدر بـ 12 مليون شيكل من خلال عطاءات لشراء الأدوية.

وتوقع ناصر الدين أن تنتهي أعمال الصندوق نهاية الشهر الجاري، بعد توزيع مساعدات على مخيمات لبنان وسوريا بمبلغ يقدر بـ 2 مليون شيكل.