صحيفة تكشف مشروع ضخم يربط جميع دول الخليج باستثناء قطر

كشفت صحيفة "الجزيرة" السعودية، عن مشروع ضخم لمجلس التعاون الخليجي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا وسيربط جميع دول الخليج باستثناء دولة قطر.

وأوضحت الصحيفة السعودية نقلًا عن مصادر مطلعة في مجلس التعاون، تفاصيل مشروع السكة الحديدية الذي سيربط كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان سيدخل حيز التنفيذ عبر مرحلته الأولى التي يتوقع الانتهاء منها عام 2023".

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع السكة الحديدية عام 2025 بربط كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين"

وأكدت المصادر، أن المشروع يعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي".