ما حقيقة وفاة تركي آل الشيخ بعد اصابتها بفيروس كورونا

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السعودية خبراً مفاده وفاة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركى أل الشيخ داخل أحد المستشفيات السعودية، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من تركي آل الشيخ.

ونفت المصادر الخاصة أن تركى أل الشيخ توفي كما يدعي نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرين إلى أنَّ تلك الاخبار شائعات لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أنَّ صحفاً مقربة من تركي آل الشيخ أكدت أن الشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى عارية عن الصحة، وأنها تعود بضرر نفسي بالغ على عائلته وأصدقائه، مستغربة استمرار النشطاء في نشر تلك الاخبار الكاذبة.

كما نشرت صفحات فنية عبر تويتر خبر وفاة المستشار تركى ال الشيخ ، بعد وفاة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء جداوي إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

الجدير بالذكر أن المستشار ال الشيح فاز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، كما فاز بجائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي لعام 2017 وحصل على جائزة الشخصية العربية الرياضية لعام 2018 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وشغل آل الشيخ عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة.