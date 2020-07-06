تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا لفلسطين المحتلة

حذر مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، من مخاطر أمنية محتملة في أعقاب قرار أمريكي يقضي بالسماح للشركات الأمريكية التي تسوق صور الأقمار الصناعية ببيع صور أكثر وضوحا لكيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عمنون هاراري، رئيس البرامج الفضائية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف المنافسة الدولية للأقمار الصناعية الأمريكية المستخدمة في أغراض تجارية، مضيفا "لا أعتقد أنهم (الأمريكيون) سألونا مقدما".

وقال لمحطة "كان" الإذاعية في إسرائيل "نحن بصدد دراسة المنصوص عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على وجه التحديد وما يمكننا الرد عليه في نهاية الأمر".

وأضاف "نفضل دائما أن يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة، ومن الأفضل دائما أن تكون صورنا غير واضحة وليست دقيقة".

وأوضحت الوكالة أن لائحة أمريكية صدرت عام 1997 تُعرف باسم تعديل كيل-بنجامان تقضي بألا تُظهر الصور الملتقطة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المستخدمة في خدمات مثل "جوجل إيرث" الأجسام التي تقل عن مترين.

وكانت "إسرائيل" تجادل بأن هذا المعيار يفيد في الحيلولة دون استغلال أعدائها معلومات متاحة للجميع في التجسس على مواقعها الحساسة.