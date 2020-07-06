السودان تكشف عن خطتها بعد تشغيل سد النهضة الاثيوبي

كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، عن خطة بلاده بعد تشغيل أثيوبيا سد النهضة، مؤكدًا أن بلاده قد تتوسع في الزراعة المروية بالاستفادة من باقي حصة الخرطوم في مياه النيل.

وأوضح عباس، في تصريحات تليفزيونية، أن "الخرطوم معنية للغاية بسلامة السدود السودانية بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي".

ووفقًا لصحيفة "الراكوبة" السودانية فإن عباس قال: "إن درجة أمان سد النهضة من الانهيار عالية وأكثر أمانا من سدود السودان".

وأشار إلى أن "ملف سد النهضة في الخرطوم ملف فني بحت وليس سياسيا"، مضيفًا "الموقف السياسي حاليا في السودان داعم لرؤية الخرطوم بشأن سد النهضة".

وكانت مصر قدمت مقترحًا يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، ويمنع حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية".