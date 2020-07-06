صورة بالأقمار الصناعية تكشف حقيقة بدء ملء سد النهضة الإثيوبي سرا

نشر أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، صورة أكد فيها أن عملية ملء سد النهضة الإثيوبي لم تبدأ بعد رغم الحديث عن أنها بدأت سرا.

واستند شراقي إلى صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى استمرار تدفق المياه في مجراه الطبيعي للنيل الأزرق نحو السودان ومصر عبر 4 بوابات في جسم سد النهضة.

وأشار شراقي، في تصريحات لجريدة "الشروق" المصرية، إلى أنه مع زيادة كمية الأمطار حدث تجمع مائي بسيط أمام السد لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة، ومن المتوقع أن يزداد التجمع الأيام القادمة إلا أنه ليس تخزينا حتى الآن.

وأوضح أن موسم الفيضان يستمر من يوليو حتى سبتمبر ويكون أقل في أكتوبر، وتستطيع إثيوبيا ملء المرحلة الأولى، والتي حددتها بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب، في أسبوعين أو ثلاثة خلال الموسم.

وعقب شراقي على أنباء بدء ملء سد النهضة سرا، قائلا إنها انطلقت من إثيوبيا وربما لتهدئة الداخل المحتقن حاليا تجاه الحكومة، ثم ظهر الحديث نفسه في السودان، واستدرك: "وكأن بحيرة السد خزان تحت الأرض! كل شيء مكشوف تماما ومرصود بالأقمار الصناعية أولا بأول حتى بحيرة ناصر التي يعتقد البعض أن إثيوبيا لا تعلم عنها شيئا".