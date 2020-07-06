حددت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في السلطة عن الشهر الماضي.

وأوضحت سلطة النقد أن رواتب المتقاعدين ستصرف اليوم الاثنين عبر الصراف الآلي في جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيان له، إن عملية صرف الرواتب لها إجراءات فنية من لحظة ورود الحوالة إلى المصارف، وورود كشوفات بأسماء المستفيدين من هيئة التقاعد الفلسطينية.

وأضاف: "رغم حالة الإغلاق الحالية، فقد تعاونت المصارف على إنجازها مراعاة لظروف المواطنين وتقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.