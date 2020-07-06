ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في السلطة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:04 - 06 يوليو 2020
رواتب رواتب
تقارير
جوال
مشاركة

حددت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في السلطة عن الشهر الماضي.

وأوضحت سلطة النقد أن رواتب المتقاعدين ستصرف اليوم الاثنين عبر الصراف الآلي في جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيان له، إن عملية صرف الرواتب لها إجراءات فنية من لحظة ورود الحوالة إلى المصارف، وورود كشوفات بأسماء المستفيدين من هيئة التقاعد الفلسطينية.

وأضاف: "رغم  حالة الإغلاق الحالية، فقد تعاونت المصارف على إنجازها مراعاة لظروف المواطنين وتقديراً لجهودهم في خدمة الوطن.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات