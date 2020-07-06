حماس: استشهاد الأسير الغرابلي تجاوز للخطوط الحمر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز للخطوط الحمر في سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الاسرى.

وأوضحت "حماس" على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن استشهاد الغرابلي دليل على السياسة الممنهجة ضد الأسرى في عدم توفير متطلبات الحياة الإنسانية والرعاية الصحية لهم.

استشهاد الأسير في سجون الاحتلال سعدي عبد الكريم الغرابلي

يُشار إلى أن الأسير مصطفى المسلماني أكد لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الاسير سعدي عبد الكريم الغرابلي ٧٥ عاماً من سكان قطاع غزة استشهد جراء الاهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وامضى الغرابلي ٢٦ عاماً في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن المؤبد.