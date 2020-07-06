موعد صرف الدفعة الثالثة (3) للعمالة غير المنتظمة 2020 - منحة 500 جنيه مصري

يترقب المصريون في جميع المحافظات الكشف عن موعد صرف الدفعة الثالثة (3) للعمالة غير المنتظمة 2020، والتي تصرف لمئات الآلاف من الأسر المتضررة بسبب فيروس كورونا، إذ تحصل كل عائلة متضررة على 500 جنيه قريبا.

ورجحت المصادر المصرية أن يكون موعد صرف الدفعة الثالثة للعمالة الغير منتظمة (500 جنيه مصري) خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

ومن المقرر ان يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً للجنة الحكومية؛ للاتفاق على موعد صرف منحة 500 جنيه مصري.

وأشارت المصادر إلى أنَّه تم توزيع مساعدات العمالة غير المنظمة الدفعة الماضية، بدءا من 21 حزيران الماضي حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته؛ عبر آلة الصرف بواسطة كارت الدفع المسبق (إي تي أم).

وأضافت أن اللجنة الوزارية تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على نشر أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة التي قد تكون الأخيرة، إضافة إلى إرسال رسالة عبر موبايل المستفيد.

وبدأت الحكومة المصرية بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تسليم منحة بقيمة 1500 جنيه على ثلاثة أشهر، للعائلات المستورة التي تضررت بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19، اعتبارا من نهاية آذار.