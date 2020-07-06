تحديث تردد قناة طيور الجنة 2020

يتصدر تردد قناة طيور الجنة 2020 محركات البحث العالمية على موقع جوجل وغيره من مواقع البحث العلمي.

وتحظى قناة طيور الجنة على اهتمام ومتابعة عالية جدًا في الوطن العربي لا سيما فئة الأطفال من الذكور والاناث.

وتحرص إدارة القناة تحديث وتطوير قناة طيور الجنة من أجل تقديم محتوى جيد للغاية يناسب جميع الأطفال والكبار.

وتعرض طيور الجنة برامجها بالمجان دون إعلانات وذلك على مدار 24 ساعة، وهي قناة مخصص للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2020 الجديدة على النايل سات الـ hd:

تردد 11315

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

الاتجاه 4/3.

تردد القناة النايل سات الـ SD:

تردد 11391

معدل الترميز والاتجاه 5/6

تردد القناة على العرب سات

تردد 11310

معدل الترميز 30000

الاتجاه 3/2.