استشهاد أسير مسن من قطاع غزة في سجون الاحتلال

استشهد، اليوم الاثنين، الأسير سعدي الغرابلي (75 عامًا)، من قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي المعتمد بحق الأسرى.

وقال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل: إن "الأسير الغرابلي كان يعاني من مرض السرطان، وتعرض لإهمال طبي معتمد في سجون الاحتلال، ما أدى لاستشهاده".

وأضاف "قنديل"، في بيان صحفي، إن "الأسير الغرابلي من سكان مدينة غزة، ومعتقل منذ 26 سنة، ويعاني من مرض سرطان البروستاتا، ومحكوم مدى الحياة".

وأشار إلى أن "الغرابلي" تم عزله لسنوات طويلة في الزنازين، وعانى من الإهمال الطبي.

وباستشهاد "الغرابلي"، يرتفع عدد الاسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال، إلى 223 اسيرا.

ومن جهته، عدّ الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، استشهاد الأسير الغرابلي، "تجاوزا للخطوط الحمراء، في سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى وعدم توفير متطلبات الحياة الإنسانية والرعاية الصحية لهم".

وقال القانوع في تصريح مكتوب له: إن "ارتفاع شهداء الحركة الأسيرة لـ223 في سجون الاحتلال، دليل وحشية الاحتلال وتجرده من كل القيم والأخلاق الإنسانية والأعراف الدولية في التعامل مع الأسرى".

وأضاف: "لا بد للمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية الخروج عن صمتها، فيما يتعرض له الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، ومن الموت الذي يهدد حياتهم، في ظل حالة الاهمال الطبي المستمرة".