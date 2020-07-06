"العمل الخيري" لـ"الجهاد" توزع 800 طرد غذائي على الأسر المستورة بغزة

وزعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، (800) طرد غذائي (خضروات ولحوم طازجة)، على الأسر المستورة بمدينة غزة ضمن سلسلة من المشاريع الخدماتية التي تقدمها اللجنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني نتيجة للحصار الغاشم منذ سنوات.

وأوضح مسؤول اللجنة منذر عزام أن هذه الحملة تأتي ضمن عمل اللجنة الإنساني والأخلاقي والوطني الذي تلتزم به حركة الجهاد، تجاه أبناء شعبنا لا سيما في ظل هذه الظرف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

كما أوضح أن 800 أسرة مستورة استفادت من الطرود الغذائية التي احتوت على عدة أصناف من الخضروات واللحوم الطازجة؛ ما يعزز صمودهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وبين عزام، أن الهدف من توزيع تلك السلال مساعدة الأسر المستورة في حياتهم والعمل على توفير متطلبات جزء من الغذاء اللازم لأطفالهم، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأشار إلى أن "لجنة المؤسسات والعمل الخيري تسعى جاهدةً لتقديم خدماتها لكافة الأسر في محاولة منها الحد من حالة الفقر المتزايدة في المجتمع نتيجة الحصار المفروض.

ولفت عزام إلى أن لجنته المنبثقة عن دائرة المنظمات الشعبية في "الجهاد"، تحاول تقديم كل ما من شأنه الحد من الظروف الصعبة التي يمر بها في قطاع غزة نتيجة الحصار المتواصل عليه.

وثمّن عزام الجهود المبذولة من مختلف قطاعات شعبنا الرسمية والأهلية والخاصة، لدعم وإسناد الأسر المستورة في القطاع.