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في رسالة إلى إسماعيل هنيّة:

القائد الخامنئي: إيران لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:07 - 06 يوليو 2020
القائد الخامنئي واسماعيل هنية القائد الخامنئي واسماعيل هنية
تقارير
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أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي، أن المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو، مشدداً على أن إيران "لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.

وأضاف القائد الخميني في رسالةٍ إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني.

وشدد قائد الثورة على أنّ "المحافظة على الوعي والوحدة والتلاحم بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو".

وأشار إلى أن تيّار المقاومة والشعب الفلسطيني الشجاع قد تجاوزا التهديد وترغيب العدو، بفضل منطق العقل والخبرة، مبرزاً أنّ العدو بـ"استراتيجيته التوسعية يحاول تضييع الحقوق المشروعة للفلسطينيين عبر خديعة المفاوضات وخطة السلام والضغط الاقتصادي والحصار.

وقدم امتنانه إلى المجاهدين كون حركة المقاومة الفلسطينيّة قد هيأت بجهادها موجبات ضعف أميركا والكيان الصهيوني.

وتأتي برقيّة الامام الخامنئي رداً على رسالة وصلته من هنيّة حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينيّة، وفي سياق مخطط الكيان الصهيوني لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلّة، ومع تعرض قطاع غزة المحاصر لقصف إسرائيليّ فجر الاثنين.

صورة للرسالة التي بعثها القائد الخامئني لهنية
 

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