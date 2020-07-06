3 محافظات منكوبة اقتصادياً بالضفة و90% من الشركات الصغيرة مهددة

قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن إن جائحة كورونا أثرت على 40 ألف عامل فلسطيني في قطاع السياحة وشلت عمل 100 ألف منشأة في جميع القطاعات خاصة خلال شهري آذار ونيسان الماضيين.

وأشار عبد الرحمن خلال تصريحات اذاعية وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" الى المحافظات المنكوبة الثلاثة الخليل وبيت لحم ونابلس بفعل التطورات الجديدة للوباء توقفت 60% من أنشطتها الاقتصادية بالإضافة الى تأثر قطاع العمالة في الداخل المحتل .

وشدد المتحدث باسم الوزارة على ضرورة استمرار عمل بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة الانتاجية مثل الغذائية والطبية والكيماوية والمعقمات مع وجوب استمرار الحفاظ على صحة المواطن الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إن 90% من الأنشطة الاقتصادية هي لشركات صغيرة ومهددة بالإغلاق مؤكدا أن الحكومة اتخذت رزمة من الإجراءات الائتمانية كالاستعانة بالقروض الميسرة جدا التي أتاحتها لإعادة إنعاش هذه المنشآت من جديد.