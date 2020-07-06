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الصين بريئة من تهمة كورونا !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:39 - 06 يوليو 2020
فحص كورونا بغزة (12).JPG فحص كورونا بغزة (12).JPG
تقارير
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أعلن الدكتور توم جيفرسون، وهو أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM) ، ان فيروس "كورونا" لم يأت من الصين، وإنما نشأ في جميع أنحاء العالم بسبب الظروف البيئية ، ليعلن براءتها من تهمة كورونا.

وقال الدكتور جيفرسون ان المرض ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 500 ألف شخص حول العالم.

لكن الدكتور توم جيفرسون، وهو أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM)، يعتقد أن هناك أدلة متزايدة بأن الفيروس كان بالفعل في مكان آخر في تلك المرحلة.

وقال جيفرسون: "أعتقد أن الفيروس كان موجودا بالفعل هنا، وهذا يعني في كل مكان. ربما نشهد فيروسا خاملا تم تنشيطه بسبب الظروف البيئية".

ويوضح الدكتور جيفرسون أن الفيروسات غالبا ما تكون خاملة في جميع أنحاء العالم، وتظهر وتختفي اعتمادا على ظروف الانتشار الفيروسي.

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