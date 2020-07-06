11,2 مليون إصابة بكورونا في العالم..من هي الدولة العربية الأكثر تضرراً؟

أكد جامعة "جونز هوبكنز" أن إجمالي حالات فيروس كورونا في العالم حتى صباح اليوم الاثنين 6/7/2020 تجاوز 11 مليون و449 ألفا ، منهم 534 ألف حالة وفاه.

وقالت الجامعة خلال رصدها لحالات كورونا في العالم الى تعافي 6 ملايين حتى الآن.

وبين التقرير ان والولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر إصابة بجائحة كورونا، وصل عدد الإصابات فيها حسب عداد الجامعة، إلى مليونين و888,6 ألف، تليها البرازيل (مليون و603 آلاف) والهند (697,4 ألف) وروسيا (680,2 ألف) وبيرو (302,7 ألف).

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالفيروس السعودية (209,5 ألف إصابة)، وقطر (99,7 ألف) ومصر (75,2 ألف) والعراق (60,4 ألف) والإمارات (51,5 ألف) والكويت (49,9 ألف) وعمان (46,1 ألف).