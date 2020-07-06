الصحة: تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لـ4786

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاثنين 6/7/2020، عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ التحديث المسائي يوم أمس، وحتى الساعة 8:00 صباح اليوم، ليرفع عدد الاصابات في فلسطين لـ4786 .

وقالت الوزارة خلال بيان وزارة الصحة الصباحي ان من بين الاصابات 34 في محافظة الخليل، و14 في محافظة القدس، ، و3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، إصابة في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة أريحا، إصابتان من طولكرم.

وبينت الوزارة ان عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغت ٨ حالات بينها ٣ حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي.

- العدد الإجمالي للإصابات: 4786

- عدد الحالات النشطة: 4100

- عدد حالات التعافي: 665

- عدد حالات الوفاة: 21

توزيع الإصابات (64)

محافظة القدس: عناتا 3، أبو ديس 3، العيزرية 4، الرام 1، مدينة القدس 2، قطنة 1

طولكرم: 2 عتيل

رام الله والبيرة: 2 قرية أبو فلاح، 1 مدينة رام الله

محافظة الخليل: 5 مدينة الخليل، 6 دورا، 22 بيت كاحل، 1 ترقوميا.

محافظة بيت لحم: 2 مدينة بيت لحم، 1 بيت ساحور 2 مخيم الدهيشة، 3 الخضر