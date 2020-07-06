أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

تجاوز عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" في "إسرائيل" لأكثر من 30 ألفًا، بينهم 89 حالة خطيرة، و30 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و75 بحالة متوسطة.

وقد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، أن عدد الإصابات وصل إلى (30100)، بينهم 89 حالة خطيرة، و30 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و75 بحالة متوسطة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 331 حالة منذ مارس/ آذار الماضي، فيما تماثل للشفاء 17973، في حين أن الحالات النشطة 11796.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستفرض مزيدا من القيود خلال الأيام المقبلة، لمحاربة تفشي كورونا.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، أكد نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، على ضرورة تمرير التشريعات والقوانين اللازمة لمحاربة انتشار الفيروس.

ولمحاولة الحد من التصاعد الكبير في عدد ضحايا الجائحة، أعلن نتنياهو، الخميس، فرض قيود على التجمعات، تشمل تقليلها لـ20 شخصا بأماكن الصلاة، و50 في تجمعات المناسبات وقاعات الولائم والمطاعم.

وتشهد "إسرائيل" موجة ثانية من كورونا، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.