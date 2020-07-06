مدير القياس والتقويم برام الله: نتائج الثانوية العامة الأسبوع المقبل

أكد مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم برام الله د. محمد عواد اليوم الاثنين 6/7/2020، أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة لإعلان نتائج الثانوية العامة "الأسبوع القادم"..

وقال عواد خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إن الامتحانات متواصلة في الضفة "في مدينة الخليل" التي تضررت بشكل مباشر جراء فيروس كورونا ، حيث أن هناك اليوم الاثنين جلسة امتحانات للفروع المهنية ، على أن يكون يوم الأربعاء والخميس أخر جلستين للفرع الزراعي، وهي امتحانات عملية ، إضافةً إجراء امتحانات في تركيا لتحقيق العدالة في الخارج.

وبشأن انتهاء عمليات التصحيح ، قال:"إن عملية التصحيح قد انتهت تقريباً في كافة الفروع باستثناء الفرع المهني ، مشيراً إلى أن عملية الإدخال مستمرة ، والمراجعة .

وجدد تأكيده أن الوزارة تسعى جاهدة للتكون النتائج خلال الأسبوع القادم أو قبلها .