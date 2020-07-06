اشتيه: نطالب "إسرائيل" بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية لعدم سيطرتنا عليها وتفشي كورونا

أكد محمد اشتية رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 6/7/2020 ، عدم سيطرة الحكومة على المعابر والحدود من الأسباب الرئيسية لتفشي كورونا ، مطالباً "اسرائيل" بإغلاق كافة المعابر مع الاراضي الفلسطينية، وخاصة بعد منع الاحتلال من إقامة الحواجز في مناطق "ج".

وبين اشتية ان عباس أصدر بالأمس قراراً بتجديد الحظر لـ30 يوماً، ولابد الالتزام بالقرار ، مشيراً الى ان الحكومة نجحت في احتواء الفيروس .

وأوضح ان 82% من العدوى من الاعراس ، متوعداً بإيقاع العقوبة بحق كل المخالفين.

وطالب العشائر التدخل وتبني ميثاق شرف يمنع الاعراس والتجمهر للحد من تفشي الفيروس ، معبراً عن تعاطفه مع الخليل واهلها وقال لهم :"نستطيع ان نحتوي الضائقة ونمنع توسعها".

واشار الى ان حوالي 4000 إصابة في فلسطين بما فيها القدس وغزة منهم 129 حالة تعاني من اعراض المرض و4 حالات في الانعاش فقط.