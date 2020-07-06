داخلية غزة: لا يوجد موعد محدد لفتح معبر رفح البري

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم اليوم الاثنين، أنه لا يوجد موعد محدد لفتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأوضح البزم، أن وزارته تتابع الكثير من المناشدات التي وصلت من المواطنين المقيمين في الخارج لأجل فتح المعبر، لافتاً إلى الوزارة اضطرت لإغلاق معبر رفح لعمل تقييم الأوضاع بعد الحجر الصحي للمواطنين خلال الأشهر الماضية.

وبين البزم في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الخطورة حالياً تكمن في تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدول الجوار بشكل عام.

وشدد البزم، على أن وزارته تتابع كل المستجدات والتفاصيل، وتدرس الإمكانيات المتوافرة لديها، حتى تتمكن من تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، والمحافظة على أن يبقى قطاع غزة خالياً من انتشار الفيروس.

وقال: "لازلنا نتواصل مع الجهات ذات العلاقة، حيث أن هناك تنسيق مع الجهات المصرية، ويتم دراسة كل المستجدات، والواقع ، حيث أن الأمر لا يتعلق بمعبر رفح وحده، بل أيضاً بتعقيدات أخرى متعلقة بحركة الطيران.

ولفت البزم إلى أن الوزارة تعاملت خلال الأشهر الماضية مع 5000 عالق عادوا من السفر لقطاع غزة حيث تم التعامل معهم، معرباً عن تفهمه لظروف المواطنين خلال تواجدهم في دول الخارج، وبين أن الوزارة تقوم بالترتيبات اللازمة وعندما تنتهي منها سوف يتم فتح معبر رفح قريباً..

يُذكر، أن معبري رفح البري وبيت حانون شمال القطاع، أغلقا بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، حيث تم فتحه خلال الفترة الماضية لإدخال المواطنين العالقين حيث تم حجرهم في أماكن مخصصة.