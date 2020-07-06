ماهي العقوبة التي أعلنت عنها داخلية غزة بحق مطلقي النار؟

"الداخلية" بغزة تعلن عقوبة من يطلق النار في الهواء"الداخلية" بغزة تعلن عقوبة من يطلق النار في الهواء

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الاثنين 6/7/2020 عقوبة من يُطلق النار في الهواء ، وخاصة خلال نتائج الثانوية العامة .

وبينت الوزارة بأن العقوبة تتمثل بتوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل، المصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في إطلاق النار، ومنع إعادتها.

وأشارت إلى أن الحبس لمدة ستة أشهر لمن لا يتمكن من دفع الصلح الجزائي، مع الحرمان من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.