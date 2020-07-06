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الدولار في سوريا اليوم الاثنين 6/7/2020 –الليرة تواصل الانخفاض

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:49 - 06 يوليو 2020
الدولار مقابل الليرة السورية الدولار مقابل الليرة السورية
تقارير
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جاء سعر الدولار الامريكي في سوريا اليوم الاثنين 6/7/ 2020 امام الليرة السورية في المصرف المركزي السورية 1256 ، بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء في دمشق 2400 ليرة سورية للبيع 2500 للشراء .

سعر الليرة السورية يواصل الإنخفاض اليوم الاثنين 6/7/2020، حيث شهدت الليرة السورية مقابل الدولار أمس انخفاضاً في تعاملاته نظراً للظروف الاقتصادية

المصرف المركزي السوري حدد في وقت سابق ، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، "سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة".

 

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق قانون قيصر الامريكي "بفرض عقوبات على الاقتصاد السوري

سعر صرف الدولار الامريكي يشهد ارتفاعاً مقابل الليرة السورية اليوم الأثنين 6/7/2020:

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