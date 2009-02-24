واشنطن بوست: انتخابات « إسرائيل » أوجدت « كنيست » ممزقاً بين الأحزاب

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أعادت البلاد إلى الحقبة السياسية التي كان الكنيست الإسرائيلي فيها ممزقاً بين الأحزاب التي تؤيد وتعارض حل الدولتين مع فلسطين.

ولفتت إلى أن الانتخابات انتهت ليصبح حزب "الليكود" اليميني في موقف القوة، حيث يتوقع زعيمه بنيامين نتانياهو أن يصبح رئيس الوزراء رغم أن حزب "كاديما" الوسطي تغلب عليه.

ونبهت الصحيفة في افتتاحيتها الأميركيين إلى أن نتانياهو سيكرر سياساته السابقة لتأجيل وتقويض كل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، وربما دعم العمل العسكري الإسرائيلي أو الأميركي ضد إيران، بالإضافة إلى تعهده بالإطاحة بـ"حماس" وحكمها من قطاع غزة.

وأشارت الافتتاحية إلى أن محاولة نتانياهو تشكيل حكومة مع حزب "كاديما" وحزب "العمال" سيكون بمثابة محاكاة للحكومة الإسرائيلية في الثمانينات، والتي أعاقت عملية السلام وساهمت في انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.