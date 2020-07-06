العملات اليوم الاثنين 6/7/2020-انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

يواصل الدولار الامريكي مقابل الشيقل اليوم الأثنين 6/7/2020، الإستقرار على الانخفاض في ظل ارتفاع بسيط لأسعار الذهب عالمياً .

الموجه الثانية لـ"كورونا" أدت لانخفاض اسعار الدولار والعملات مقابل الشيقل .

ويحظى سعر الدولار اليوم الأثنين على متابعة عالية في كافة أنحاء العالم.

وفي هذه المقالة سننشر لكن أسعار الدولار الأمريكي والدينار الأردني والجنيه المصري واليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي.

الدولار الامريكي مقابل الشيقل : 3.4304

الدينار الاردني مقابل الشيقل : 4.8409

اليورو الاوروبي مقابل الشيقل: 3.87

الجنيه المصري مقابل الشيقل :0.21