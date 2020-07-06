فراونة: الاحتلال يعتقل مواطنًا واحدًا من غزة خلال الشهر الماضي

أكد المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنًا واحدًا من قطاع غزة تمت خلال شهر حزيران المنصرم،

وذكر فراونة، أن الاحتلال اعتقل المواطن عز الدين حسين (26عاما) من سكان جباليا البلد، أثناء محاولته التسلل عبر البحر شمال القطاع في 28 من حزيران الماضي. وفقَا لما تم رصده من قبل شؤون الاسرى.

وأوضح فروانة أنه وبعد تحديث البيانات في أعقاب اعتقال المواطن والافراجات الأخيرة،

وأشار إلى أن اجمالي عدد أسرى غزة داخل سجون الاحتلال قد انخفض الى (267) اسيرا، بينهم أسيرتين، وذلك وفقًا آخر المعطيات الاحصائية حتى الأول من تموز/يوليو الجاري.

وأوضح فراونة، أن هؤلاء الأسرى موزعين على محافظات القطاع الخمس، وأن محافظة الشمال هي الأعلى حيث بلغت (23.6%).

ونشرت شؤون الاسرى بيانات الاسرى من غزة وفق الشكل البياني المرفق:



