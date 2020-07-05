مزايا وعيوب ومواصفات وسعر الهاتف الذكي من طراز IKU A20

وضع موقع فلسطين اليوم في مقالته الرائعة أبرز عيوب ومزايا ومواصفات وسعر الهاتف الذكي من طراز اي كيو IKU A20 الجديد، إذ أقبل الناس على شراء الهاتف لما يتمتع من مزيا عديدة، تؤهله بأن يكون هاتف من المستوى الجيد إذا ما قارناه مع هواتف سامسونغ وآيفون.

وفي عام 2019 انتجت شركة اي كيو التقنية هاتفها من نوع IKU A20 ملايين النسخ منه، ووزعته على جميع مندوبيتها في كافة الدول، إذ حقق الهاتف مبيعات عالية في الفترة الأخيرة.

فيما استطاع هاتف IKU A20 ذا المزايا الفريدة، أن يحقق رواجًا واسعًا في أسواق الموبايلات العالمية، لذا قررنا نحن ان نقدم تعرفًا واضحًا عن الهاتف.

وفي هذه المقالة، سنتعرف سويًا على أبرز مواصفات الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف اي كيو IKU A20 :

يستخدم الهاتف تقنية الجيل الثاني: 1800 / 1900 / 850 / 900

والجيل الثالث: 2100 / 900

والجيل الرابع: يدعم (الترددات غير معروفه)، في حين لا يدعم تقنية الجيل الخامس.

أما بالنسبة للشرائخ: شريحتين(من نوع Micro-SIM)

WI-FI :

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wi-Fi hotspot

ويدعم جهاز أي كيو IKU A20 تقنيةBluetooth .

وبالنسبة لـ USB: microUSB v2.0.

وتحديد المواقع: A-GPS / GPS.

التصميم الخارجي لهاتف أي كيو IKU A20 :

الحجم : 156x73.5x9.6 مليمتر

الوزن: 179 جرام

الألوان: الرمادي / الذهبي

شاشة هاتف أي كيو IKU A20 :

نوع الشاشة: TN

المساحة: 6.1 بوصه، النسبة الى سطح الهاتف: 80.5%

دقة الشاشة: 1280x600 بيكسل، (231.7 بيكسل لكل بوصه)، التناسب: 21.5:1

داخل الشاشة لهاتف أي كيو IKU A20 :

نظام التشغيل: أندرويد الكعكة Pie

المعالج: Spreadtrum Unisoc SC9863A، ثماني النواة (8x 1.6 GHz Cortex-A55) - معالج الرسومات: PowerVR GE8322

الذاكرة: المؤقتة: 2 جيجا، الصلبه: 32 جيجا، الخارجيه: 64

المستشعرات: البصمه / التسارع / القرب

كاميرا هاتف أي كيو IKU A20:

الخلفية: 13 + 0.3 ميجابيكسل، ليد فلاش

الفيديو: [email protected]

الامامية: 5 ميجا بيكسل

كما يحتوي هاتف أي كيو IKU A20 على كاميرتان خلفيتان.

بطارية هاتف أي كيو IKU A20:

السعة: 3000mAh

عيوب هاتف أي كيو IKU A20 :

شاشة على هيئة نوتش.

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