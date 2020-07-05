طائرات الاحتلال الحربية تشن أربع غارات على أرض زراعية شرق مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء اليوم الاحد، أربع غارات متتالية على أرض زراعية شرق مدينة غزة،.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال قصفت أرض زراعية بجوار منازل المواطنين بأربع غارات شرق حي الزيتون، مشيرًا إلى أن القصف خلف اضرار مادية بالمنازل.

وزارة الصحة بغزة، لم تتحدث عن وقوع إصابات حتى الآن، جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وذكر أن طائرات الاحتلال الحربية لا تزال تحلق في أجواء قطاع غزة، خاصة في الاجواء الشرقية، وعلى ارتفاعات منخفضة.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن "مقاتلات الجيش أغارت على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية في وقت سابق من هذا المساء".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مساء اليوم، سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة في منطقة "غلاف غزة"، حيثُ زعم أنهما أطلقا من قطاع غزة، فيما اطلقت القبة الحديدية عدد من صواريخها في محاولة للتصدي لصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الاعلام العبري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، وتم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات".

وأضاف المتحدث، ان " جيشه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وذكر موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت القناة 13 العبرية: انه سُمع دوي انفجارات في المستوطنات المحاذية لمنطقة شمال قطاع غزة، ويبدو أن القبة اعترضت أحد الصواريخ.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف قبل أسبوعين، أراضي زراعية في وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن أضرار مادية بمنازل المواطنين نتيجة قوة الانفجارات، وكان حينها قد زعم سقوط صاروخ في البلدات المحتلة الجنوبية.