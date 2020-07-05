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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الازهر الشريف يؤكد دعمه للاتفاق بين "حماس" و"فتح" في مواجهة مخططات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 22:17 - 05 يوليو 2020
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تقارير
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ثمنّ الأزهر الشريف في مصر، اليوم الاحد، الاتفاق بين حركتي "حماس" و"فتح"، في إطار مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للسطو على أراضي الضفة الغربية.

وتأمل الأزهر، بأن تكون الخطوة بداية للالتئام والاتحاد الفلسطيني في مواجهة أطماع سلطات الاحتلال.

وأكد دعمه وبقوة لهذا الاتفاق بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية، مناشدًا بدعم وتأييد الخطوة من الجميع على كافة الأصعدة، في سبيل استعادة القرار الفلسطيني الموحد، في مواجهة الاحتلال.

وشدد على أن يتم تحويل الاتفاق لسياسات عملية على الأرض، تهدف إلى رفض وتقويض سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال فرضها، وتتصدى لأي خطط استيطانية مستقبلية.

وأضاف: "لابد أن يكون الاتفاق دافعًا نحو انطلاقة جديدة لاستعادة الحقوق الفلسطينية".

وطالب الأزهر، بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفردية، وتنحية أي خلافات ضيقة، ليكون هذا الاتفاق سبيلًا لمصالحةٍ وطنية شاملةٍ، تجمع ولا تفرق.

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