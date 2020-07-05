تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاحد، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت حالات تعافي جديدة من المرض.

وأوضحت الصحة، أن الإصابات الجديدة موزعة على النحو التالي: 216 في محافظة الخليل، و44 في محافظة القدس، وإصابة في محافظة نابلس، و 3 إصابات في محافظة رام الله والبيرة.

وبيّنت أنها سجلت تسع حالات شفاء في محافظة نابلس.

وأكدت وزارة الصحة برام الله، أن اجمالي الحالات المؤكدة المصابة في فلسطين، بلغ 4722 حالة، بينها حالات النشطة لـ 4037 حالة، وتعافى 665 مريض، وتوفى 20 حالة وفاة.

يشار إلى ان الرئيس محمود عباس قد مدد اليوم، حالة الطوارئ القصوى في كافة انحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمدة ثلاثين يوميًا إضافية، لمواجهة وباء كورونا.